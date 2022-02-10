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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» пожертвует звёздным игроком ради трансфера Холанна

10 Февраля 2022 • 09:50 Комментировать (1)

Голландский нападающий Мемфис Депай может покинуть каталонскую «Барселону». Форвард не оправдывает ожидания руководства «сине-гранатовых».

По данным Sport.es, каталонцы намерены сделать ставку на атакующее трио Торрес-Обамеянг-Траоре. Кроме того, благодаря продаже Депая освободится место в команде для норвежского форварда Эрлинга Холанна, являющегося одной и приоритетных целей «Барсы» на летнее трансферное окно.

Мемфис присоединился к «Барселоне» летом прошлого года, с ним был подписан четырехлетний контракт. В текущем сезоне Ла Лиги 27-летний голландец забил восемь голов и сделал два ассиста в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Juventini83
10 Февраля 2022 в 10:21
Тоже мне звёздный игрок, обычный середняк Депай.
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