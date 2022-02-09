Розе заявил, что «Боруссия» должна подготовиться к уходу Холанна

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе поделился размышлениями касательно возможного ухода Эрлинга Холанна.

45-летний наставник сказал, что держит контакт с Эрлингом каждый день и поддерживает с ним тёплые отношения, но клубу стоит подготовиться к варианту развития событий, при котором норвежский бомбардир решит сменить клуб, что есть довольно вероятным исходом.

Розе для Bild добавил: «Мы все хотим, чтобы он остался».

Напомним, что одним из наиболее вероятных кандидатов на подписание Холанна является «Барселона». О возможном трансфере позитивно высказывался даже президент «Реала» Флорентино Перес, надеясь увидеть в потенциальном противостоянии Килиана Мбаппе и норвежца аналог соперничества Криштиану Роналду и Лионеля Месси.