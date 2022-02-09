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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Лапорта нашёл деньги на Холанна слухи

09 Февраля 2022 • 18:47 Комментировать

Ожидается, что в ближайшие дни или даже часы «Барселона» объявит о спонсорской сделке со Spotify. В рамках контракта «Камп Ноу» - домашний стадион «сине-гранатовых» - будет переименован в пользу спонсора.

Между тем, El Golazo de Gol располагает информацией о том, что Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», планирует использовать деньги со спонсорского контракта на покупку Эрлинга Холанна. За норвежца на летнем трансферном рынке намечается серьёзная борьба, и каталонцы рассчитывают выйти из этой борьбы победителями.

Как известно, в настоящий момент Эрлинг Холанн играет за дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Жоан Лапорта Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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