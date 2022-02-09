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Левандовски решил, где хочет завершить карьеру - это не «Бавария»

09 Февраля 2022 • 13:28 Комментировать (1)

Польский бомбардир Роберт Левандовски не планирует оставаться в мюнхенской «Баварии» до завершения карьеры. 33-летний форвард хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале» и там повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Diario AS, нападающий принял решение не подписывать новое трудовое соглашение с немецким грандом. Его действующий договор истекает летом следующего года. Из-за такой позиции Роберта руководство «Баварии» может выставить его на продажу в летнее трансферное окно.

Нападающий присоединился к мюнхенскому гранду в 2014 году, перейдя из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
09 Февраля 2022 в 14:35
При всем уважении, но Левандовский Реал с каким то Шальке попутал))) Долгие годы Реал его звал, он отказывал. Так что пусть идет лесом .
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