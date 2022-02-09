Левандовски решил, где хочет завершить карьеру - это не «Бавария»

Польский бомбардир Роберт Левандовски не планирует оставаться в мюнхенской «Баварии» до завершения карьеры. 33-летний форвард хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале» и там повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Diario AS, нападающий принял решение не подписывать новое трудовое соглашение с немецким грандом. Его действующий договор истекает летом следующего года. Из-за такой позиции Роберта руководство «Баварии» может выставить его на продажу в летнее трансферное окно.

Нападающий присоединился к мюнхенскому гранду в 2014 году, перейдя из дортмундской «Боруссии».