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Тренер «Боруссии» отреагировал на трансфер Зюле

09 Февраля 2022 • 09:23 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» усилилась защитником мюнхенской «Баварии» Никласом Зюле. Стороны оформили сделку, игрок присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона.

«Никлас еще игрок «Баварии», в оставшиеся несколько месяцев у него много дел в этом клубе. Что касается его сильных качеств, лучше поговорить об этом летом», - приводятся слова специалиста в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

Контракт 26-летнего защитника с «Баварией» истекает по окончании нынешнего сезона, а потому игрок достанется «Боруссии» совершенно бесплатно. За мюнхенский гранд Зюле выступает с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Зюле Марко Розе
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