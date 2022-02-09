Тренер «Боруссии» отреагировал на трансфер Зюле

Дортмундская «Боруссия» усилилась защитником мюнхенской «Баварии» Никласом Зюле. Стороны оформили сделку, игрок присоединится к новой команде по окончании нынешнего сезона.

«Никлас еще игрок «Баварии», в оставшиеся несколько месяцев у него много дел в этом клубе. Что касается его сильных качеств, лучше поговорить об этом летом», - приводятся слова специалиста в твиттер-аккаунте Bayern & Germany.

Контракт 26-летнего защитника с «Баварией» истекает по окончании нынешнего сезона, а потому игрок достанется «Боруссии» совершенно бесплатно. За мюнхенский гранд Зюле выступает с 2017 года.