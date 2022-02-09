«ПСЖ» нашёл звёздного нападающего на замену Мбаппе

Во французском «ПСЖ» стали задумываться над подписанием нового центрфорварда из-за назревающего ухода Килиана Мбаппе. 23-летнего нападающего давно сватают в мадридский «Реал», эта сделка может быть оформлена после дуэли клубов в Лиге чемпионов.

Как стало известно журналисту Адриану Гренье, на место Мбаппе парижский гранд рассчитывает подписать звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Французы уже начали контактировать по этому поводу с окружением норвежского голеадора.

В борьбе за Холанна «ПСЖ» придется столкнуться с конкуренцией со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити». Эти два клуба давно проявляют интерес к скандинаву.

В «Реале» приняли решение по трансферу Холанна