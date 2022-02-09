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«ПСЖ» нашёл звёздного нападающего на замену Мбаппе

09 Февраля 2022 • 09:06 Комментировать

Во французском «ПСЖ» стали задумываться над подписанием нового центрфорварда из-за назревающего ухода Килиана Мбаппе. 23-летнего нападающего давно сватают в мадридский «Реал», эта сделка может быть оформлена после дуэли клубов в Лиге чемпионов.

Как стало известно журналисту Адриану Гренье, на место Мбаппе парижский гранд рассчитывает подписать звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Французы уже начали контактировать по этому поводу с окружением норвежского голеадора.

В борьбе за Холанна «ПСЖ» придется столкнуться с конкуренцией со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити». Эти два клуба давно проявляют интерес к скандинаву.

В «Реале» приняли решение по трансферу Холанна

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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