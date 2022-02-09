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В «Байере» рассказали о состоянии Азмуна

09 Февраля 2022 • 08:16 Комментировать

Наставник леверкузенского «Байера» Херардо Сеоане поведал о текущем состоянии новичка команды Сердара Азмуна.

«Его еще беспокоит повреждение связок, нужно время для полного восстановления. Пока не могу точно сказать, когда Азмун сможет выйти на поле. Возможно, через три-четыре недели Сердар наберет оптимальные кондиции», - передает слова специалиста Bild.

Иранский нападающий перешел в «Байер» из петербургского «Зенита» в конце января. Сердар заключил с немецким клубом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до 2027 года. За его трансфер «фармацевты» заплатили четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Сердар Азмун Херардо Сеоане
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