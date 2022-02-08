Зюле рассказал, почему выбрал «Боруссию»

Центральный защитник Никлас Зюле, который по окончании сезона сменит «Баварию» на «Боруссию», высказался о своем переходе в дортмундский коллектив.

«В последнее время было много слухов касательного моей карьеры. Решение о переходе в «Боруссию» я принял несколько недель назад. После первых же переговоров было ясно, что они очень заинтересованы во мне. Я понял, что нужен этому клубу. Был впечатлен их желанием подписать со мной контракт», - передает слова Никласа Bild.

Добавим, что защитник перейдет в «Боруссию» по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента.