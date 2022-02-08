Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Германии. Бундеслига

Агент Зюле - о трансфере защитника в «Боруссию»: «У Никласа были более выгодные предложения»

08 Февраля 2022 • 08:07 Комментировать

Защитник Никлас Зюле сменит мюнхенскую «Баварию» на дортмундскую «Боруссию» по завершении нынешнего сезона. Игрок перейдет в стан «шмелей» на правах свободного агента.

Футбольный агент Фолькер Струт, представляющий интересы Никласа, прокомментировал сделку с дортмундцами.

«Никлас имел и другие варианты, были более выгодные предложения в плане финансов. Однако после переговоров с «Боруссией» он быстро принял решение. Меня даже удивила его решительность», - передает слова агента журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Летом Зюле подпишет со «шмелями» четырехлетнее соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
08:35 · Германия. Бундеслига
Зюле рассказал, почему выбрал «Боруссию»
08:07 · Германия. Бундеслига
Агент Зюле - о трансфере защитника в «Боруссию»: «У Никласа были более выгодные предложения»
01:05 · Германия. Бундеслига
«Байер» впервые в своей истории забил по пять мячей в двух матчах Бундеслиги кряду
07 Февраля
23:10 · Англия. Премьер-лига
Ещё одна трансферная неудача «Арсенала»: «РБ Лейпциг» не собирается отпускать Нкунку слухи
18:27 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» объявила о летнем переходе игрока из «Баварии» 2 официально
17:52 · Германия. Бундеслига
Зюле сменит «Баварию» на «Боруссию»
14:42 · Германия. Бундеслига
​Названы сроки восстановления Нойера
12:21 · Германия. Бундеслига
Круг сужается: ещё один гранд отказался от Холанна 2
10:07 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» переманивает игрока «Баварии»
06:25 · Германия. Бундеслига
Леверкузенский «Байер» впервые забил более трех мячей в Дортмунде
06 Февраля
22:28 · Германия. Бундеслига
Нойер успешно перенёс операцию на колене
21:58 · Германия. Бундеслига
Тренер «Боруссии» Розе назвал «горьким опытом» поражение 2:5 от «Байера»
21:23 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» победил в первый раз за три месяца, разгромив главного аутсайдера
19:42 · Германия. Бундеслига
Менье сравнил Холанна и Мбаппе
19:28 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил пять мячей в Дортмунде
Все новости
Рекомендуем