Агент Зюле - о трансфере защитника в «Боруссию»: «У Никласа были более выгодные предложения»

Защитник Никлас Зюле сменит мюнхенскую «Баварию» на дортмундскую «Боруссию» по завершении нынешнего сезона. Игрок перейдет в стан «шмелей» на правах свободного агента.

Футбольный агент Фолькер Струт, представляющий интересы Никласа, прокомментировал сделку с дортмундцами.

«Никлас имел и другие варианты, были более выгодные предложения в плане финансов. Однако после переговоров с «Боруссией» он быстро принял решение. Меня даже удивила его решительность», - передает слова агента журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Летом Зюле подпишет со «шмелями» четырехлетнее соглашение.