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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» впервые в своей истории забил по пять мячей в двух матчах Бундеслиги кряду

08 Февраля 2022 • 01:05 Комментировать
Байер Л
...
Штуттгарт
1.45 4.70 6.80
12.02 20:30

Нападение леверкузенского «Байера» в последнее время разошлось - в двух последних матчах забиты десять голов в общей сложности. Сперва, 22 января, был жестко бит «Аугсбург» - 5:1. Через две недели, после возобновления Бундеслиги, пять «пилюль» от «аптекарей» получил уже вратарь дортмундской «Боруссии».

Таким образом, «Байер» забил по пять мячей в двух матчах Бундеслиги кряду - и такое в истории клуба случилось впервые.

В результате после 21 матча у «Байера» уже 54 забитых мяча в Бундеслиге - это не дотягивает до показателей «Баварии», но это столько же, сколько у дортмундской «Боруссии» с ее чудо-вундеркиндом Эрлингом Холанном. Ну а следующему сопернику «Байера», «Штуттгарту», есть над чем задуматься, особенно с учетом того, что дела команды в последнее время идут совсем неважно.

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен
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БАЙЕР Л ШТУТТГАРТ
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