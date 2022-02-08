«Байер» впервые в своей истории забил по пять мячей в двух матчах Бундеслиги кряду

Нападение леверкузенского «Байера» в последнее время разошлось - в двух последних матчах забиты десять голов в общей сложности. Сперва, 22 января, был жестко бит «Аугсбург» - 5:1. Через две недели, после возобновления Бундеслиги, пять «пилюль» от «аптекарей» получил уже вратарь дортмундской «Боруссии».

Таким образом, «Байер» забил по пять мячей в двух матчах Бундеслиги кряду - и такое в истории клуба случилось впервые.

В результате после 21 матча у «Байера» уже 54 забитых мяча в Бундеслиге - это не дотягивает до показателей «Баварии», но это столько же, сколько у дортмундской «Боруссии» с ее чудо-вундеркиндом Эрлингом Холанном. Ну а следующему сопернику «Байера», «Штуттгарту», есть над чем задуматься, особенно с учетом того, что дела команды в последнее время идут совсем неважно.