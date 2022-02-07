Зюле сменит «Баварию» на «Боруссию»

Защитник Никлас Зюле в летнее трансферное окно покинет «Баварию» на правах свободного агента. В последние недели слухи активно связывали защитника с клубами из других стран, но, судя по всему, он продолжит играть в Германии. Как сообщает немецкий Sky, Зюле продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Ранее агент Никласа Зюле говорил, что футболист уже выбрал новый клуб. При этом представитель 26-летнего защитника не стал говорить, где именно он продолжит карьеру.

Никлас Зюле играет за «Баварию» с 2017 года после перехода из «Хоффенхайма». На сегодняшний день защитник провёл за мюнхенцев 159 матчей и забил 6 голов.