​Названы сроки восстановления Нойера

Страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер повредил колено и перенёс хирургическое вмешательство. Журналист немецкого Sky Флориан Платтенберг на своей страничке в «Твиттере» поделился информацией о предполагаемых сроках восстановления Нойера. Согласно оптимистичным прогнозам, футболист вернётся в строй через 3-4 недели. А вот пессимистичные прогнозы говорят о 6 пропущенных игроком неделях.

В этом сезоне Мануэль Нойер провёл за «Баварию» 28 матчей во всех турнирах. В 11 из них голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.