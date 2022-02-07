Круг сужается: ещё один гранд отказался от Холанна

В мюнхенской «Баварии» прокомментировал слухи о возможном подписании норвежского бомбардира Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». По этому поводу высказался президент чемпиона Бундеслиги Герберт Хайнер.

«Переход Холанна к нам? У «Баварии» есть Левандовски. Будем рады, если Роберт останется в Мюнхене до завершения карьеры. Думаю, он способен играть на высоком уровне еще несколько лет», - передает слова руководителя Bild.

Ранее стало известно, что мадридский «Реал» решил выйти из борьбы за Холанна. «Сливочные» сконцентрируются на трансфере Килиана Мбаппе.

В числе претендентов на Эрлинга остались «Манчестер Сити» и «Барселона».