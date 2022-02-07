«Боруссия» переманивает игрока «Баварии»

Защитник Никлас Зюле близок к переходу из мюнхенской «Баварии» в другой немецкий топ-клуб. Речь идет о дортмундской «Боруссии».

По информации в твиттер-аккаунте инсайдера Мануэля Вэта, представители «шмелей» уже провели переговоры с агентом футболиста. Дортмундцы могут подписать Зюле бесплатно, поскольку его контракт с «Баварией» истекает в конце июня. Мюнхенцы предпринимали попытку продлить договор, но защитник отказался.

«Боруссия» рассматривает Никласа в качестве замены Мануэлю Аканджи, отказавшемуся от пролонгации сотрудничества. Контракт 26-летнего швейцарца истекает летом 2023 года.