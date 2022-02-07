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В «Реале» приняли решение по трансферу Холанна

07 Февраля 2022 • 08:39 Комментировать

Норвежского бомбардира Эрлинга Холанна не будет в мадридском «Реале», такой информацией поделились британские журналисты.

Как стало известно Daily Star, «королевский» клуб вышел из гонки за скандинавского нападающего из-за предстоящего подписания француза Килиана Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» должен присоединиться к «сливочным» по окончании сезона на правах свободного агента.

Таким образом, главным претендентом на Холанна становится «Манчестер Сити», который уже давно подыскивает центрального нападающего. Также в услугах норвежца заинтересована «Барселона», но каталонцам будет крайне тяжело соперничать с «горожанами» в финансовом плане.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эрлинг Холанн
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