В «Реале» приняли решение по трансферу Холанна

Норвежского бомбардира Эрлинга Холанна не будет в мадридском «Реале», такой информацией поделились британские журналисты.

Как стало известно Daily Star, «королевский» клуб вышел из гонки за скандинавского нападающего из-за предстоящего подписания француза Килиана Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» должен присоединиться к «сливочным» по окончании сезона на правах свободного агента.

Таким образом, главным претендентом на Холанна становится «Манчестер Сити», который уже давно подыскивает центрального нападающего. Также в услугах норвежца заинтересована «Барселона», но каталонцам будет крайне тяжело соперничать с «горожанами» в финансовом плане.