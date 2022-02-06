​Зюле уже выбрал клуб – агент

В конце января Оливер Кан подтвердил желание защитника Никласа Зюле уйти из «Баварии» по завершению текущего сезона. С тех пор слухи ещё активнее стали связывать футболиста с разными клубами в разных странах. Между тем, комментарий по поводу будущего Зюле дал его агент Фолькер Штрут.

«Решение о новом клубе уже принято. Зюле выбрал клуб, и я удивлюсь, если он передумает», - слова агента приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на немецкий Sport1.

Какой именно клуб выбрал Никлас Зюле для летнего перехода, агент рассказывать не стал.