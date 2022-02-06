«Штуттгарт» прервал самую длинную безголевую серию в истории своих выступлений в Бундеслиге

Целых 518 минут - именно столько не могли забить игроки «Штуттгарта» в матчах Бундеслиги. В последний раз это получилось 11 декабря прошлого года, когда «Штутгарт» обыграл в гостевом матче «Вольфсбург». В той игре «Штуттгарт» забил два безответных мяча, последний был проведен на 63-й минуте, после чего началась «засуха».

«Бавария» и «Кёльн» выиграли у «Штуттгарта» с сухим счетом, с «Гройтер Фюрт» случилась нулевая ничья, потом последовали еще два «сухих» поражения от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В матче против франкфуртского «Айнтрахта» «Штуттгарт» снова проиграл, но хотя бы забил два мяча. Первый из них был забит на 42-й минуте, прервав серию из 518 «сухих» минут команды.

Столь продолжительного безголевого кризиса у «Штуттгарта», в прошлом не раз становившегося чемпионом Германии, не было.