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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штуттгарт» прервал самую длинную безголевую серию в истории своих выступлений в Бундеслиге

06 Февраля 2022 • 05:10 Комментировать
Штуттгарт
2:3
Айнтрахт Фр
окончен

Целых 518 минут - именно столько не могли забить игроки «Штуттгарта» в матчах Бундеслиги. В последний раз это получилось 11 декабря прошлого года, когда «Штутгарт» обыграл в гостевом матче «Вольфсбург». В той игре «Штуттгарт» забил два безответных мяча, последний был проведен на 63-й минуте, после чего началась «засуха».

«Бавария» и «Кёльн»  выиграли у «Штуттгарта» с сухим счетом, с «Гройтер Фюрт» случилась нулевая ничья, потом последовали еще два «сухих» поражения от «Лейпцига» и «Фрайбурга». В матче против франкфуртского «Айнтрахта» «Штуттгарт» снова проиграл, но хотя бы забил два мяча. Первый из них был забит на 42-й минуте, прервав серию из 518 «сухих» минут команды.

Столь продолжительного безголевого кризиса у «Штуттгарта», в прошлом не раз становившегося чемпионом Германии, не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт
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