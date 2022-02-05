Турецкий гранд нацелился на форварда «Баварии»

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг недоволен своим положением в мюнхенской «Баварии». Форвард хочет покинуть немецкую команду из-за дефицита игрового времени.

Согласно данным Todofichajes, у 32-летнего футболиста есть предложение из турецкой Суперлиги. Агент Чупо-Мотинга обсудил с «Фенербахче» возможный трансфер своего клиента. Стамбульский клуб готов оформить сделку по завершении сезона-2021/2022.

Контракт камерунца с «Баварией» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

На счету Чупо-Мотинга три гола в девяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Германии.