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Чемпионат Германии. Бундеслига

Турецкий гранд нацелился на форварда «Баварии»

05 Февраля 2022 • 13:36 Комментировать

Нападающий Эрик Чупо-Мотинг недоволен своим положением в мюнхенской «Баварии». Форвард хочет покинуть немецкую команду из-за дефицита игрового времени.

Согласно данным Todofichajes, у 32-летнего футболиста есть предложение из турецкой Суперлиги. Агент Чупо-Мотинга обсудил с «Фенербахче» возможный трансфер своего клиента. Стамбульский клуб готов оформить сделку по завершении сезона-2021/2022.

Контракт камерунца с «Баварией» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

На счету Чупо-Мотинга три гола в девяти матчах текущего розыгрыша чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фенербахче Эрик Чупо-Мотинг
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