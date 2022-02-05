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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не может договориться с Гнабри по контракту - названа причина разногласий

05 Февраля 2022 • 11:49 Комментировать

Переговоры руководства мюнхенской «Баварии» и нападающего Сержа Гнабри пока не привели к положительному результату. Форвард не против остаться в немецком гранде, но его не устраивает заработная плата.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Флориан Плеттенберг, Серж рассчитывает увеличения оклада до уровня Лероя Сане и Кингсли Комана, которые получают около 15 миллионов евро в год без учета бонусных выплат.

Если «Бавария» не сможет договориться с Гнабри, то сразу несколько европейских грандов готовы вступить в борьбу за игрока. Интерес к немцу проявляют «Реал», «МЮ» и «Барселона».

Контракт Сержа истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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