«Бавария» не может договориться с Гнабри по контракту - названа причина разногласий

Переговоры руководства мюнхенской «Баварии» и нападающего Сержа Гнабри пока не привели к положительному результату. Форвард не против остаться в немецком гранде, но его не устраивает заработная плата.

Как сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Флориан Плеттенберг, Серж рассчитывает увеличения оклада до уровня Лероя Сане и Кингсли Комана, которые получают около 15 миллионов евро в год без учета бонусных выплат.

Если «Бавария» не сможет договориться с Гнабри, то сразу несколько европейских грандов готовы вступить в борьбу за игрока. Интерес к немцу проявляют «Реал», «МЮ» и «Барселона».

Контракт Сержа истекает летом 2023 года.