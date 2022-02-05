«Бавария» может расстаться с одним из старожилов команды

Судя по всему, нападающий Томас Мюллер покинет мюнхенскую «Баварии» в ближайшем будущем.

По информации Fichajes, руководство немецкого топ-клуба решило не предлагать ветерану новое трудовое соглашение. Нынешний контракт 32-летнего голеадора истекает летом 2023 года. Вполне вероятно, что «Бавария» расстанется с ветераном по окончании текущего сезона, чтобы не потерять его бесплатно через год.

Ранее сообщалось об интересе к Томасу со стороны представителей английского чемпионата.

Мюллер – воспитанник академии «Баварии». Он всю свою карьеру провел в мюнхенском коллективе.