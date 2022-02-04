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​Нагельсманн: «Дэвису скучно»

04 Февраля 2022 • 17:58 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался по поводу защитника команды Альфонсо Дэвиса.

Напомним, что в начале 2022 года Дэвис перенёс коронавирусную инфекцию. Вскоре после этого у канадского футболиста выявили миокардит.

«С Дэвисом всё в порядке. Ему скучно, потому что он ничего не может поделать. Нужно время, чтобы он восстановился.

Через четыре недели он пройдёт новое обследование, и тогда будут приняты решения по дальнейшим шагам», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции в пятницу.

В сезоне 2021/2022 Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 23 матча. На счету игрока 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Альфонсо Дэвис
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