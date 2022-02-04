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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Азмун и Лунёв снова вместе – «Байер» показал фото фото

04 Февраля 2022 • 16:55 Комментировать

Накануне Сердар Азмун прилетел в Германию. Иранский нападающий уже присоединился к «Байеру» и начал занятия. В леверкузенском клубе Азмун воссоединился с Андреем Лунёвым. Вратарь тоже перебрался по маршруту из «Зенита» в «Байер», правда, это было летом.

 

Напомним, что за «Зенит» Сердар Азмун выступал на протяжении трёх лет. За это время иранский футболист провёл за «сине-бело-голубых» 104 матча, в которых забил 62 гола и отдал 23 результативных паса на партнёров.  

Ближайший матч чемпионата Германии «Байер» проведёт 6 февраля – против «Боруссии» в Дортмунде.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Сердар Азмун Андрей Лунёв
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