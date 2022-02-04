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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле выбирает между «Барселоной» и «Реалом»

04 Февраля 2022 • 11:52 Комментировать

Защитник Никлас Зюле принял окончательное решение покинуть мюнхенскую «Баварию». Немецкий футболист заинтересован в переезде в испанский чемпионат.

Как сообщается на страницах Todofichajes, на игрока претендуют два топ-клуба Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Реале». Оба гранда хотят видеть Зюле в своих рядах, но последнее слово остается за Никласом. Он определится с приоритетным вариантом ближе к концу сезона.

Ранее в СМИ ходил слух об интересе к Зюле со стороны дортмундской «Боруссии», однако в стане «шмелей» не подтвердили данную новость.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Никлас Зюле
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