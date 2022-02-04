Коман объяснил, почему остался в «Баварии»

Атакующий полузащитник Кингсли Коман рассказал, почему решил подписать новое соглашение с мюнхенской «Баварией». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

«В этом клубе есть все, что мне нужно. Поэтому я не стал искать другое место. «Бавария» для меня как семья. Меня очень сильно поддерживали после операции, и мне хотелось отплатить клубу. Хочу бороться и сделать все для людей, которым не все равно на меня», - приводит слова француза Sport1.

Кингсли выступает за мюнхенский коллектив с лета 2017 года. В текущем сезоне на его счету четыре забитых мяча и одна голевая передача в 11 матчах Бундеслиги.