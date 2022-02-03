Фанаты «Кёльна» выкупили все билеты за 10 минут

Болельщики немецкого «Кёльна» так соскучились за футболом, что сделали солд-аут за считанные минуты и даже сломали сайт.

Последние туры немецкой Бундеслиги прошли без зрителей из-за реакции местных властей на рост заболеваемости коронавирусом.

Тем не менее, тенденция к улучшению позволила допустить определённое количество людей на стадионы.

На новость максимально оперативно отреагировали болельщики «Кёльна», и когда 3 февраля клуб выпустил в продажу ограниченную партию билетов в размере 10 000 штук, через 10 минут свободных мест не осталось. Такой наплыв желающих даже привёл к тому, что определённое время официальный сайт клуба не мог функционировать.

Стадион «козлов» «Рейн Энерги» вмещает в себя 50 000 зрителей, соответственно правила Бундеслиги позволяют наполнять стадион лишь на пятую часть.

Матч 21-го тура чемпионата Германии «Кёльн» - «Фрайбург» состоится 5 февраля.