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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фанаты «Кёльна» выкупили все билеты за 10 минут

03 Февраля 2022 • 18:58 Комментировать

Болельщики немецкого «Кёльна» так соскучились за футболом, что сделали солд-аут за считанные минуты и даже сломали сайт.

Последние туры немецкой Бундеслиги прошли без зрителей из-за реакции местных властей на рост заболеваемости коронавирусом. 

Тем не менее, тенденция к улучшению позволила допустить определённое количество людей на стадионы. 

На новость максимально оперативно отреагировали болельщики «Кёльна», и когда 3 февраля клуб выпустил в продажу ограниченную партию билетов в размере 10 000 штук, через 10 минут свободных мест не осталось. Такой наплыв желающих даже привёл к тому, что определённое время официальный сайт клуба не мог функционировать.

Стадион «козлов» «Рейн Энерги» вмещает в себя 50 000 зрителей, соответственно правила Бундеслиги позволяют наполнять стадион лишь на пятую часть. 

Матч 21-го тура чемпионата Германии «Кёльн» - «Фрайбург» состоится 5 февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига Кёльн
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