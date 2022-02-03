В Германии сообщили неутешительные новости по здоровью защитника «Баварии» Дэвиса

Фланговый защитник Альфонсо Дэвис, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», далек от возвращения к тренировочному процессу.

Как стало известно журналистам AZ, у канадского латераля выявлены признаки легкого миокардита, воспаления сердечной мышцы. Эти проблемы связывают с перенесенным Дэвисом коронавирусом.

По прогнозу источника, Альфонсо пробудет на больничном минимум до апреля.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии 21-летний защитник поучаствовал в 16 поединках, в которых сделал три голевые передачи и получил две желтые карточки.