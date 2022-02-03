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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гуллит назвал три топ-клуба, которые больше всего подходят Холанну

03 Февраля 2022 • 11:47 Комментировать

Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии Рууд Гуллит высказался насчет будущего норвежского форварда Эрлинга Холанна, ныне играющего в Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, ему нужно переехать в АПЛ. При этом не вижу Эрлинга в «Манчестер Юнайтед». Ему больше подходит «Манчестер Сити» из-за Хосепа Гвардиолы. Также неплохой вариант «Ливерпуль».

Что касается Ла Лиги, то там есть только один реальный претендент – мадридский «Реал», - цитирует Гуллита Bild.

Срок действия контракта 21-летнего скандинава со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рууд Гуллит Эрлинг Холанн
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