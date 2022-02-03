Гуллит назвал три топ-клуба, которые больше всего подходят Холанну

Экс-нападающий «Милана» и сборной Голландии Рууд Гуллит высказался насчет будущего норвежского форварда Эрлинга Холанна, ныне играющего в Германии за дортмундскую «Боруссию».

«Думаю, ему нужно переехать в АПЛ. При этом не вижу Эрлинга в «Манчестер Юнайтед». Ему больше подходит «Манчестер Сити» из-за Хосепа Гвардиолы. Также неплохой вариант «Ливерпуль».

Что касается Ла Лиги, то там есть только один реальный претендент – мадридский «Реал», - цитирует Гуллита Bild.

Срок действия контракта 21-летнего скандинава со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года.