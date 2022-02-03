Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Толиссо может вернуться в «Лион»

03 Февраля 2022 • 09:16 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» больше не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с французским полузащитником Корентином Толиссо.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, 27-летний хавбек покинет немецкий клуб по окончании сезона-2021/2022. Он уйдет на правах свободного агента.

Корентин имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. В услугах полузащитника заинтересован «Лион».

Толиссо – воспитанник академии «ткачей». За первую команду «Лиона» он выступал с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «Баварию» за 41 миллион евро.

Ранее ходили слухи об интересе к французу со стороны «Реала» и «Ромы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Бавария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
09:16 · Германия. Бундеслига
Толиссо может вернуться в «Лион»
08:41 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» отреагировали на информацию об интересе к Зюле
01:53 · Германия. Бундеслига
«Лион» зовет «блудных сыновей» - кроме Ляказетта, руководство «ткачей» приглашает обратно и Толиссо
02 Февраля
23:09 · Германия. Бундеслига
Мюллер гордится тем, что по некоторым компонентам игры начал опережать Месси 1
20:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» пока не предлагала Мюллеру контракт – действующее соглашение истекает летом
20:09 · Германия. Бундеслига
«Црвена Звезда» вернула игрока «Баварии» на историческую родину
16:11 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн «Иногда во сне я произношу имена своих игроков»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет перехватить Холанна у испанских грандов 1
10:16 · Германия. Бундеслига
Puma и Nike предлагают Холанну контракт на 50 миллионов 1
06:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Интер» не отказались от намерения побороться за Анхелиньо
04:12 · Германия. Бундеслига
Наставник «Баварии» по ночам пугает свою супругу, выкрикивая имена игроков 1
01 Февраля
13:08 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет переманить защитника «Баварии»
10:25 · Германия. Бундеслига
«Брюгге» арендовал у «Хоффенхайма» форварда сборной Армении официально
09:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подписала новый контракт с 16-летним полузащитником официально
31 Января
21:48 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Химок» будет заканчивать сезон в «Падерборне»
Все новости
Рекомендуем