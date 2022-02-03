Толиссо может вернуться в «Лион»

В мюнхенской «Баварии» больше не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с французским полузащитником Корентином Толиссо.

Согласно сведениям журналистов Lequipe, 27-летний хавбек покинет немецкий клуб по окончании сезона-2021/2022. Он уйдет на правах свободного агента.

Корентин имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. В услугах полузащитника заинтересован «Лион».

Толиссо – воспитанник академии «ткачей». За первую команду «Лиона» он выступал с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «Баварию» за 41 миллион евро.

Ранее ходили слухи об интересе к французу со стороны «Реала» и «Ромы».