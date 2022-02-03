В «Боруссии» отреагировали на информацию об интересе к Зюле

В дортмундской «Боруссии» отреагировали на информацию о возможном подписании центрального защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле. Своим мнением по этому поводу поделился начальник «шмелей» Себастьян Кель.

«Если комментировать все слухи, касающиеся нашего клуба, мы будем общаться очень долго. На прошлой неделе, если я ничего не путаю, к нам сватали еще одного защитника», - передает слова функционера Sport1.de.

Зюле отказался от нового контракта с «Баварией» и покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Новому клубу защитник достанется совершенно бесплатно.