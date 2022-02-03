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«Лион» зовет «блудных сыновей» - кроме Ляказетта, руководство «ткачей» приглашает обратно и Толиссо

03 Февраля 2022 • 01:53 Комментировать
Монако
...
Лион
2.05 3.70 3.40
05.02 23:00

Руководство «Лиона» в лице президента клуба Жана-Мишеля Оля ищет возможность пригласить обратно в команду покинувших ее ранее игроков - в частности, нападающего Александра Ляказетта из «Арсенала», который покинул «Лион» в 2017 году в направлении «Арсенала».

Но не только - Оля хотел бы увидеть другого игрока, который многое сделал для «Лиона» - Корентена Толиссо. В настоящий момент он выступает за «Баварию», но мюнхенцы не спешат увеличивать ему гонорары, чего добивается игрок.

В таких условиях, как сообщает L'Equipe, «Лион» готов бороться за возвращение полузащитника, который также покинул «Лион» в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бавария Корентен Толиссо
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