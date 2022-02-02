«Црвена Звезда» вернула игрока «Баварии» на историческую родину

Пресс-служба «Црвены Звезды» сообщила о переходе вингера сербского происхождения Неманьи Мотики.

Игрок родился 20 марта 2003 года в Берлине в семье сербов. Рождение в Германии позволило Неманье сыграть за немецкую сборную U-16 одну встречу. Сербские футбольные чиновники решили воспользоваться корнями игрока и заиграть его за свою команду. В ноябре 2020 года Мотика был вызван в сборную Сербии U-19, где смог за 5 матчей забить 2 гола.

В текущем сезоне юный игрок выступал за «Баварию-2», где за 9 поединков отметился 15 забитыми мячами. Подписанное соглашение с «Црвеной Звездой» действует 4 года. Мотика будет играть под номером «17».