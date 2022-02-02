Puma и Nike предлагают Холанну контракт на 50 миллионов

Известные спортивные бренды ведут борьбу за подписание контракта со звездным нападающим сборной Норвегии и дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном.

Согласно информации журналистов газеты Marca, представители Puma и Nike уже вступили в переговоры с представителем форварда Мино Райолой. Холанну предложено соглашение на сумму в 50 миллионов евро. Договор будет рассчитан на пять лет.

Стоит отметить, что в прошлом месяце у Эрлинга истек контракт с Nike. Норвежец сотрудничал с американским брендом еще со времен своих выступлений за австрийский «Зальцбург».