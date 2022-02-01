«Боруссия» хочет переманить защитника «Баварии»

Дортмундская «Боруссия» положила глаз на центрального защитника мюнхенской «Баварии» Никласа Зюле, у которого по завершении нынешнего сезона истекает срок действия трудового соглашения.

Как информируют журналисты Sport1.de, «шмели» уже вступили в переговоры с потенциальным свободным агентом. Дортмундцы готовы оформить переход Никласа в летнее трансферное окно.

Защитник играет за «Баварию» с 2017 года, он переехал в Мюнхен из «Хоффенхайма».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Зюле принял участие в 18 встречах, в которых записал на свой счет один результативный пас и две желтые карточки.