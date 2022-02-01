План Переса: в «Реале» разработали схему подписания Мбаппе и Холанна

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен серьезно усилить атакующую линию команды. Руководитель дал четко понять, что приоритетным трансфером для «королевского» клуба станет звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Согласно информации Todofichajes, «сливочные» уверены в переходе 23-летнего голеадора по окончании текущего сезона. Мбаппе присоединится к «Реалу» на правах свободного агента, поскольку его контракт с парижанами истекает в июне.

С приходом Килиана мадридцам будет тяжело рассчитывать на сиюминутное подписание норвежца Эрлинга Холанна. «Реал» намерен убедить скандинава задержаться в «Боруссии» до конца сезона-2022/2023 и не принимать предложение от «Манчестер Сити». Если все пойдет по плану, летом 2023 года Перес сможет осуществить переход Холанна.