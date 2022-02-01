Армянский нападающий Саркис Адамян покинул немецкий «Хоффенхайм» и временно перебрался в бельгийский чемпионат, где будет защищать цвета «Брюгге».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре прописан пункт, согласно которому бельгийская сторона будет иметь право выкупа 28-летнего футболиста. Трансферная стоимость Адмяна составляет три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Саркис принял участие в 13 поединках, отметившись одним забитым мячом.