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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Брюгге» арендовал у «Хоффенхайма» форварда сборной Армении официально

01 Февраля 2022 • 10:25 Комментировать

Армянский нападающий Саркис Адамян покинул немецкий «Хоффенхайм» и временно перебрался в бельгийский чемпионат, где будет защищать цвета «Брюгге».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение, которое рассчитано до окончания нынешнего сезона. В трудовом договоре прописан пункт, согласно которому бельгийская сторона будет иметь право выкупа 28-летнего футболиста. Трансферная стоимость Адмяна составляет три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Саркис принял участие в 13 поединках, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Хоффенхайм Саркис Адамян трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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