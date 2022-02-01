Мюнхенская «Бавария» заключила новое трудовое соглашение с 16-летним атакующим полузащитником Паулем Ваннером. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого топ-клуба. При этом срок действия контракта и финансовая составляющая сделки пока не разглашаются.

Стоит отметить, что несмотря на юный возраст, хавбек уже успел принять участие в матче за первую команду «Баварии». Ваннер стал самым молодым игроком в истории мюнхенского гранда, который выходил на поле в играх Бундеслиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник сыграл три встречи.