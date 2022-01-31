Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Пике не советует Холанну идти в «Реал»

31 Января 2022 • 16:53 Комментировать

Судя по всему, в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». О вероятном переезде форварда в Мадрид говорилось давно, причём сам Мбаппе говорил о желании примерить на себе футболку «Реала». По последней информации, мадридцы уже полностью договорились с Килианом, и в ближайшее время трансфер оформят официально.

Ещё одна трансферная сага разворачивается вокруг Эрлинга Холанна. Херард Пике дал совет норвежскому форварду дортмундской «Боруссии» по выбору клуба.

«Если бы я был Холанном и хотел бы выиграть «Золотой мяч», я бы не пошёл туда же, куда Мбаппе», - сказал Пике во время эфира в Twitch.

По сути, Херард Пике не советует Эрлингу Холанну переходить летом в «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Херард Пике Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Января
16:53 · Германия. Бундеслига
​Пике не советует Холанну идти в «Реал»
12:43 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» анонсировал трансфер Закарии 4
09:15 · Германия. Бундеслига
Переводчик Азмуна: «Байер» хотел его с 2016 года»
08:58 · Германия. Бундеслига
Азмун обратился к болельщикам «Байера»
01:01 · Германия. Бундеслига
Закария уже прилетел в Турин для заключения контракта с «Ювентусом»
00:49 · Германия. Бундеслига
«Реал» готов предложить Толиссо предварительный контракт слухи
00:37 · Германия. Бундеслига
Гилавоги сменил «Вольфсбург» на «Бордо»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Баварию»
30 Января
22:16 · Германия. Бундеслига
Холанн ждёт, пока «Барселона» накопит 300 миллионов евро на его переход 3 слухи
17:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» получил за немедленный трансфер Азмуна в «Байер» 1
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Байер» и «Зенит» договорились о зимнем трансфере Азмуна, питерцы заработают 1 слухи
29 Января
22:46 · Россия. Премьер-лига
​Азмун расторгнет контракт с «Зенитом» досрочно слухи
17:57 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» предложил гладбахской «Боруссии» 7 млн евро за Закарию, с футболистом уже договорились о личном контракте слухи
28 Января
15:47 · Германия. Бундеслига
​Мориба перешёл в «Валенсию» официально
14:47 · Германия. Бундеслига
Скамакка может заменить Холанна в «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем