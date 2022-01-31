​Пике не советует Холанну идти в «Реал»

Судя по всему, в летнее трансферное окно Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». О вероятном переезде форварда в Мадрид говорилось давно, причём сам Мбаппе говорил о желании примерить на себе футболку «Реала». По последней информации, мадридцы уже полностью договорились с Килианом, и в ближайшее время трансфер оформят официально.

Ещё одна трансферная сага разворачивается вокруг Эрлинга Холанна. Херард Пике дал совет норвежскому форварду дортмундской «Боруссии» по выбору клуба.

«Если бы я был Холанном и хотел бы выиграть «Золотой мяч», я бы не пошёл туда же, куда Мбаппе», - сказал Пике во время эфира в Twitch.

По сути, Херард Пике не советует Эрлингу Холанну переходить летом в «Реал».