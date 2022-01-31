«Ювентус» анонсировал трансфер Закарии

Туринский «Ювентус» анонсировал переход швейцарского хавбека Дениса Закарии из гладбахской «Боруссии». В официальном твиттер-аккаунте «старой синьоры» сообщается, что полузащитник прибыл в расположение команды для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Ранее в СМИ сообщалось о сумме в семь миллионов евро за трансфер Закарии. С самим игроком итальянский гранд собирается заключить долгосрочное трудовое соглашение.

Денис является воспитанником «Серветта». За «Боруссию» он выступал с 2017 года. В текущем сезоне на его счету два гола и ассист в 16 поединках немецкого чемпионата.