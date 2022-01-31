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«Ювентус» анонсировал трансфер Закарии

31 Января 2022 • 12:43 Комментировать (2)

Туринский «Ювентус» анонсировал переход швейцарского хавбека Дениса Закарии из гладбахской «Боруссии». В официальном твиттер-аккаунте «старой синьоры» сообщается, что полузащитник прибыл в расположение команды для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Ранее в СМИ сообщалось о сумме в семь миллионов евро за трансфер Закарии. С самим игроком итальянский гранд собирается заключить долгосрочное трудовое соглашение.

Денис является воспитанником «Серветта». За «Боруссию» он выступал с 2017 года. В текущем сезоне на его счету два гола и ассист в 16 поединках немецкого чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Денис Закария трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Master8
31 Января 2022 в 13:16
Было бы здорово подписать его уже сейчас.
Bettega
31 Января 2022 в 13:43
так они его щас и подписали
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