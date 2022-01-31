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Чемпионат Германии. Бундеслига

Переводчик Азмуна: «Байер» хотел его с 2016 года»

31 Января 2022 • 09:15 Комментировать

Иранский форвард Сердар Азмун все же перешел из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер» этой зимой. О трансфере нападающего высказался его переводчик Боко Почоев. Он отметил, что немецкий клуб давно следил за игроком.

«Первые контракты появились летом. «Байер» и в «Зенит» обращался, и с представителями Сердара контактировал. «Байер» же давно его хотел. Еще с 2016 года», - приводит слова переводчика Sport24.

27-летний форвард обошелся леверкузенскому клубу в четыре миллиона евро. «Байер» мог заполучить его бесплатно, однако не стал ждать до завершения сезона и выплатил компенсацию.

Сердар заключил с «фармацевтами» контракт до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Сердар Азмун
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