Азмун обратился к болельщикам «Байера»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, перешедший этой зимой в леверкузенский «Байер», обратился к болельщикам немецкой команды посредством социальной сети.

«Приветствую, болельщики «Байера». Я очень рад переходу в вашу команду. Скоро увидимся», - заявил иранский бомбардир в видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте «фармацевтов».

Трансфер Сердара в леверкузенский клуб был согласован около недели назад. Изначально планировалось, что нападающий покинет «Зенит» в статусе свободного агента летом, однако «Байер» не захотел ждать полгода и заплатил за Азмуна четыре миллиона евро компенсации.