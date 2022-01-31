Гилавоги сменил «Вольфсбург» на «Бордо»

Французский «Бордо» арендовал у «Вольфсбурга» 31-летнего полузащитника Жошуа Гилавоги. Он вернется в родную Францию, но пока что лишь на полгода - на такой срок рассчитано арендное соглашение между «волками» и жирондинцами. Впрочем, у «Бордо» в конце сезона будет возможность выкупить футболиста - такая опция включена в контракт, сообщает официальный сайт «Бордо». А нынешнее соглашение француза с «Вольфсбургом» действует до июня 2023 года.

Стоимость Гилавоги согласно данным Transfermarkt - четыре миллиона евро. Ранее Гилавоги успел поиграть в «Сент-Этьене» и мадридском «Атлетико», а в период 2013-2015 даже провел семь матчей в составе французской сборной.