«Реал» готовит громкий трансфер - на прицеле звезда «Баварии»

Один из лидеров атакующей линии мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. В услугах вингера заинтересован мадридский «Реал», рапортует Fichajes. В «королевском» клубе рассчитывают оформить сделку в период летнего трансферного окна.

Действующий контракт Гнабри с мюнхенцами истекает в 2023 году. В связи с этим клуб может продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Текущая трансферная стоимость Сержа оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний вингер забил десять мячей и сделал три голевые передачи в 20 матчах Бундеслиги.