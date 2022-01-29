Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» готовит громкий трансфер - на прицеле звезда «Баварии»

29 Января 2022 • 11:33 Комментировать (1)

Один из лидеров атакующей линии мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри имеет вариант продолжения карьеры в испанской Ла Лиге. В услугах вингера заинтересован мадридский «Реал», рапортует Fichajes. В «королевском» клубе рассчитывают оформить сделку в период летнего трансферного окна.

Действующий контракт Гнабри с мюнхенцами истекает в 2023 году. В связи с этим клуб может продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно. Текущая трансферная стоимость Сержа оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний вингер забил десять мячей и сделал три голевые передачи в 20 матчах Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Января 2022 в 11:48
Это будет стоить бобла ,да и немцам он нужен
На Евро-Футболе:
Новости
28 Января
15:47 · Германия. Бундеслига
​Мориба перешёл в «Валенсию» официально
14:47 · Германия. Бундеслига
Скамакка может заменить Холанна в «Боруссии»
11:25 · Германия. Бундеслига
​Холанн назвал самых сильных соперников-защитников
11:06 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Баварии» может возглавить гладбахскую «Боруссию»
08:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
08:22 · Германия. Бундеслига
Холанн назвал самого тяжёлого соперника в своей карьере
06:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется голкипером «Баварии»
05:52 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал о провале «Баварии» после того, как Анчелотти сменил Гвардиолу
01:32 · Германия. 2-я бундеслига
Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в подписании Нкетиа
27 Января
23:00 · Германия. Бундеслига
«Лион» хочет подписать Эрреру
20:54 · Германия. Бундеслига
Холанн рассказал, за игрой какого форварда он пристально следил 2
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» занялся поисками замены для Ракицкого, приоритет – футболисты из Бундеслиги
15:53 · Германия. Бундеслига
​Холанн объяснил свои слова о давлении «Боруссии» 1
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто
Все новости
Рекомендуем