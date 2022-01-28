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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мориба перешёл в «Валенсию» официально

28 Января 2022 • 15:47 Комментировать

Илайкс Мориба снова будет играть в Испании. «Валенсия» объявила об аренде 19-летнего полузащитника у «РБ Лейпцига» на остаток сезона.

Как известно, Илайкс Мориба является воспитанником «Барселоны». Каталонский клуб в прошлом году не смог договориться о новом контракте с хавбеком, и в итоге он был продан «РБ Лейпцигу».

В январе Илайкс Мориба выступал со сборной Гвинеи на Кубке африканских наций. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Гамбии со счётом 0:1.

Ближайший матч «Валенсия» проведёт 2 февраля в четвертьфинале Кубка Испании. Соперником «летучих мышей» будет «Кадис».

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Евро-Футбол.Ру,
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