​Холанн назвал самых сильных соперников-защитников

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил вопрос о том, кто является самым сильным из защитников, против которых ему приходилось играть.

«Самый сильный - Виргил ван Дейк, как я уже говорил. Он действительно хорош. Он очень высок, очень силён, очень быстр. Не думаю, что я выиграл у него хотя бы одну дуэль.

Серхио Рамос тоже умён и хорош. Так что можно выбрать любого из них», - рассказал Холанн в ходе интервью для Sky Sports.

Добавим, что Эрлинга Холанна хотят подписать чуть ли не все топовые клубы Европы. Главным фаворитом на трансфер норвежца, пожалуй, является мадридский «Реал».