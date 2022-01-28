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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Холанн назвал самых сильных соперников-защитников

28 Января 2022 • 11:25 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн получил вопрос о том, кто является самым сильным из защитников, против которых ему приходилось играть.

«Самый сильный - Виргил ван Дейк, как я уже говорил. Он действительно хорош. Он очень высок, очень силён, очень быстр. Не думаю, что я выиграл у него хотя бы одну дуэль.

Серхио Рамос тоже умён и хорош. Так что можно выбрать любого из них», - рассказал Холанн в ходе интервью для Sky Sports.

Добавим, что Эрлинга Холанна хотят подписать чуть ли не все топовые клубы Европы. Главным фаворитом на трансфер норвежца, пожалуй, является мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Серхио Рамос Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн
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