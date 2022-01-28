Экс-тренер «Баварии» может возглавить гладбахскую «Боруссию»

В немецкой Бундеслиге назревает тренерская отставка. С поста рулевого гладбахской «Боруссии» может быть уволен Адольф Хюттер. Боссы клуба крайне недовольны результатами команды под руководством этого специалиста.

Согласно информации журналистов Calciomercato, преемником Хюттера может стать экс-наставник мюнхенской «Баварии» Нико Ковач, последним местом работы которого был французский «Монако».

После 20 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала всего 22 балла и занимает 12-е место в турнирной таблице. Следующий поединок гладбахцы проведут против «Арминии» 5 февраля.