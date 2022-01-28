«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с голкипером Александром Нюбелем, ныне являющимся дублером легенды клуба Мануэля Нойера.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, спортивный директор чемпиона Бундеслиги Хасан Салихамиджич готов предложить 25-летнему игроку новый контракт, однако сам вратарь не горит желанием оставаться на скамейке запасных «Баварии». Нюбель не станет продлевать соглашение, если Нойеру предложат новый долгосрочный договор.

В сезоне-2021/2022 Александр выступает на правах аренды за «Монако». Голкипер провел 22 матча в Лиге 1 и пропустил 28 мячей.