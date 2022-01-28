Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем

28 Января 2022 • 08:45 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с голкипером Александром Нюбелем, ныне являющимся дублером легенды клуба Мануэля Нойера.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Bayern & Germany, спортивный директор чемпиона Бундеслиги Хасан Салихамиджич готов предложить 25-летнему игроку новый контракт, однако сам вратарь не горит желанием оставаться на скамейке запасных «Баварии». Нюбель не станет продлевать соглашение, если Нойеру предложат новый долгосрочный договор.

В сезоне-2021/2022 Александр выступает на правах аренды за «Монако». Голкипер провел 22 матча в Лиге 1 и пропустил 28 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Александр Нюбель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
08:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем
08:22 · Германия. Бундеслига
Холанн назвал самого тяжёлого соперника в своей карьере
06:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется голкипером «Баварии»
05:52 · Германия. Бундеслига
Мюллер рассказал о провале «Баварии» после того, как Анчелотти сменил Гвардиолу
01:32 · Германия. 2-я бундеслига
Бывший тренер «Вердера» дисквалифицирован на год за поддельный COVID-паспорт
00:41 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Мёнхенгладбах заинтересована в подписании Нкетиа
27 Января
23:00 · Германия. Бундеслига
«Лион» хочет подписать Эрреру
20:54 · Германия. Бундеслига
Холанн рассказал, за игрой какого форварда он пристально следил 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» занялся поисками замены для Ракицкого, приоритет – футболисты из Бундеслиги
15:53 · Германия. Бундеслига
​Холанн объяснил свои слова о давлении «Боруссии» 1
15:48 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Альберто
15:40 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд хочет приобрести Адейеми
09:22 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» нужен защитник дортмундской «Боруссии»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ нацелились на звёздного форварда «Баварии» 3
08:14 · Германия. Бундеслига
Холанн рассказал, в чём ему нужно прибавить
Все новости
Рекомендуем