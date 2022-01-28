Холанн назвал самого тяжёлого соперника в своей карьере

Звездный форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн рассказал о самом неудобном клубе, против которого ему доводилось играть в своей карьере.

«Кто является самым тяжелым соперником? Определенно, это мюнхенская «Бавария». Я никогда не побеждал эту команду», - передает слова скандинавского футболиста Sky Sports.

Ранее Холанн назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В число претендентов на триумф он включил «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Эрлинг провел 14 матчей, забил 16 мячей и сделал пять ассистов.