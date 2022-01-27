«Лион» хочет подписать Эрреру

«Лион» хочет взять в аренду испанского полузащитника «ПСЖ» Андера Эрреру на фоне возможного ухода Бруну Гимараэша в английский «Ньюкасл», об этом сообщает Foot Mercato.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», который находится в Париже с 2019 года, является одной из главный целей «ткачей» до конца трансферного окна. Французы видят в испанце замену уходящему из клуба Гимараэшу и надеются подписать футболиста как можно скорее. Речь идет не о полноценном трансфере, а об аренде до конца сезона.

«ПСЖ» не против отпустить игрока, хоть и сам Эррера хорошо устроился в Париже и не особо собирается покидать парижский клуб.

Сообщается, что помимо испанца «Лион» ведет предварительные переговоры о подписании атакующего полузащитника Ромена Фавра из «Бреста» и полузащитника «Кёльна» Эллиеса Шкири.