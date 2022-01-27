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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Холанн объяснил свои слова о давлении «Боруссии»

27 Января 2022 • 15:53 Комментировать (1)

В средине января нападающий Эрлинг Холанн заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление в принятии решения по будущему. Теперь норвежский футболист объяснил те свои слова.

«Я не хочу говорить об этом слишком много. Просто я почувствовал, что пришло время что-то сказать. Я сказал, что сказал, и теперь мы движемся дальше», - высказался Холанн в интервью для Sky Sports.

Интерес к Эрлингу Холанну приписывают большинству топовым клубам Европы, в частности «Реалу», «Барселоне» и «Челси». В сезоне 2021/2022 21-летний нападающий записал на свой счёт 23 гола и 6 голевых передач в 20 матчах «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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AlessandroDP
27 Января 2022 в 15:57
Объяснил, так объяснил)))))
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Сегодня, 27 Января
15:53 · Германия. Бундеслига
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