​Холанн объяснил свои слова о давлении «Боруссии»

В средине января нападающий Эрлинг Холанн заявил, что «Боруссия» оказывает на него давление в принятии решения по будущему. Теперь норвежский футболист объяснил те свои слова.

«Я не хочу говорить об этом слишком много. Просто я почувствовал, что пришло время что-то сказать. Я сказал, что сказал, и теперь мы движемся дальше», - высказался Холанн в интервью для Sky Sports.

Интерес к Эрлингу Холанну приписывают большинству топовым клубам Европы, в частности «Реалу», «Барселоне» и «Челси». В сезоне 2021/2022 21-летний нападающий записал на свой счёт 23 гола и 6 голевых передач в 20 матчах «Боруссии».