«Барселоне» нужен защитник дортмундской «Боруссии»

Латераль сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Менье может сменить Бундеслигу на Ла Лигу. Опытный защитник попал в сферу одного из грандов испанского футбола. Речь идет о каталонской «Барселоне».

«Сине-гранатовые» планируют включить в сделку по Менье своего защитника Серджино Деста. При этом сам американский легионер не горит желанием покидать «Камп Ноу».

«Барселона» уже работает над этим трансфером и рассматривает несколько вариантов оформления сделки.

На счету Менье 16 сыгранных матчей в текущем сезоне чемпионата Германии. Бельгиец отметился двумя голами и четырьмя ассистами.