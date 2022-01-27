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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселоне» нужен защитник дортмундской «Боруссии»

27 Января 2022 • 09:22 Комментировать

Латераль сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Менье может сменить Бундеслигу на Ла Лигу. Опытный защитник попал в сферу одного из грандов испанского футбола. Речь идет о каталонской «Барселоне».

«Сине-гранатовые» планируют включить в сделку по Менье своего защитника Серджино Деста. При этом сам американский легионер не горит желанием покидать «Камп Ноу».

«Барселона» уже работает над этим трансфером и рассматривает несколько вариантов оформления сделки.

На счету Менье 16 сыгранных матчей в текущем сезоне чемпионата Германии. Бельгиец отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье
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